Arévalo se pronuncia sobre filtración de audio de conversación con exministra

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, se pronunció este lunes 5 de agosto con respecto a un audio que circula en las redes sociales en los cuales se muestra una conversación que sostuvo con la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, quien fue destituida en mayo pasado por no acatar instrucciones que se le habían brindado.

“Ese audio es auténtico. Esa es la llamada en la que yo destituí a la ministra porque no se encontraba en el país, sin tener autorización para estar ausente del país, por eso tuve que hacerlo por teléfono”, expresó tras ser cuestionado por periodistas durante una conferencia de prensa que brindó en el Palacio Nacional.

Con respecto a las listas que se mencionan en la grabación, el mandatario aseguró que estas consisten en los grupos que se iban acordando para el orden de pagos con el fin de cumplir con cada el conjunto de obras que existen en el país, pues explicó que se tienen 1 mil 400 contratos de construcción abiertos y hay que irles pagando.

#AHORA Presidente @BArevalodeLeon: “Es evidente que la exministra Jazmín de la Vega no tenía las calidades en término de la confianza. De hecho, que haya grabado esta conversación que, supuestamente, era privada, y que la haya filtrado, es ya una evidencia de que es una persona… pic.twitter.com/UlEIuE5VZC — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 5, 2024

Añadió que los criterios utilizados para la creación de los referidos listados incluían distintos aspectos, entre estos, que la obra ya estuviera supervisada, que hubiera un acuerdo entre el avance físico y presupuestario y que se tratara de proyectos que no tuvieran denuncias por corrupción. Esto, según indicó, se aplicó tomando en cuenta que no hay un mecanismo para pagar a todos los contratistas porque no se tienen los fondos juntos, entonces se iba a hacer en ese orden.

“Es un acuerdo eminentemente técnico, regular y rutinario dentro del Estado”, enfatizó Arévalo.

De igual forma, el mandatario explicó que el acceso a los listados de pagos a los que se hace referencia son públicos, por lo que cualquier ciudadano que lo desee puede entrar a revisar esa información.

Le puede interesar:

Arévalo señala falta de confianza en exministra

El presidente Arévalo se refirió al actuar de la exministra De la Vega y señaló que es evidente que no tenía las calidades en términos de la confianza para permanecer en el puesto.