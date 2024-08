Los Simpson anuncian el regreso de un personaje tras 30 años de ausencia

Los fanáticos de Los Simpson quedaron sorprendido cuando se enteraron que Danny DeVito volvería a la serie animada con un personaje que ya había interpretado.

El actor le dará vida nuevamente a Herb Powell, el medio hermano perdido y mayor de Homero Simpson, según se reveló en el podcast Four Finger Discount.

Durante el evento en San Diego Comic-Con, se compartieron detalles del episodio Bart’s Birthday.

En él, Bart celebrará su cumpleaños más impactante hasta el momento, uno que cambiará para siempre a los residentes de Springfield.

El nuevo capítulo contará con más sorpresas, como las diversas estrellas invitadas: John Cena, Tom Hanks, Joel McHale y Conan O’Brien, este último interpretándose a sí mismo.

La expectativa alrededor de este episodio se incrementa al tratarse de un evento que, según los creadores, podría redefinir el curso de la serie.

Más de Los Simpson

Los fans del show recordarán que Danny debutó como Herb Powell en el episodio O Brother, Where Art Thou? y también apareció en Brother, Can You Spare Two Dimes? y The Changing of the Guardian.

Recientemente, un escritor de Los Simpsons reaccionó a la noticia de que el programa predijo la nominación presidencial de Kamala Harris .

El mes pasado, Joe Biden anunció su salida de la carrera presidencial y respaldó a la vicepresidenta Harris para ser la próxima candidata presidencial de los demócratas.

Poco después, en las redes sociales, un meme se volvió viral después de que el escritor y showrunner, Al Jean, publicara una foto de Harris junto a una de Lisa Simpson del programa.

La imagen, tomada del episodio Bart To The Future , muestra a Lisa cuando se convierte en presidenta de Estados Unidos en el futuro.