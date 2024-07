Joe Biden: “La mejor manera de avanzar es pasar el testigo”

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo el miércoles que está “pasando el testigo” a una nueva generación para unir a EE. UU. y “salvar” la democracia, en sus primeras declaraciones públicas desde que pusiera fin a su campaña de reelección para las elecciones de noviembre.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Biden dio un discurso de unos 11 minutos, que fue transmitido en directo por las principales cadenas de televisión del país, y en el que su objetivo era doble: explicar la decisión de poner fin a su campaña de reelección y empezar a definir su legado.

“He decidido que la mejor manera de avanzar es pasar el testigo a una nueva generación. Esta es la mejor forma de unir a nuestra nación”, manifestó Biden, sentado en el escritorio del Despacho Oval, de forma que podían verse detrás de él varias fotografías, incluida una de su hijo Beau, fallecido de cáncer en 2015.

Biden solo ha dado cuatro discursos a la nación como el del miércoles a lo largo de su mandato, y dos de ellos han sido en los últimos días.

Join me as I deliver an address from the Oval Office. https://t.co/MPTTLv6nyn

Biden enmarcó su decisión de no optar a la reelección en la necesidad de “defender la democracia” frente al auge del autoritarismo, idea que dominó su campaña electoral y también guio su decisión de presentarse a las elecciones de 2020, en las que venció al expresidente Donald Trump.

Biden no hizo mencionó en ningún momento a Trump por su nombre, pero quedó claro en su discurso que se estaba refiriendo a la posibilidad de que volviera al poder. “Respeto profundamente este cargo, pero amo más a mi país. Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente. Pero, creo que defender la democracia es más importante que cualquier título”, enfatizó.

For the next six months, I’ll be focused on my job as your president.

Here’s what lies ahead. pic.twitter.com/hM06nZtV8V

— President Biden (@POTUS) July 25, 2024