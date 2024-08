Tras 32 años, España vuelve a celebrar un oro olímpico en futbol

De la mano de la dirección técnica de Santi Denia, y con goles de Fermín López (doblete), Álex Baena y Sergio Camello (doblete), la selección de España logró este viernes la medalla de oro del futbol masculino de los XXXIII Juegos Olímpicos París 2024 y dejó relegado al segundo lugar, medalla de plata, a los anfitriones del torneo olímpico. Es el segundo metal dorado para los españoles tras el conseguido en Barcelona 1992.

España llegó a este partido tras victorias ante Uzbekistán (1-2) y República Dominicana (1-3) en fase de grupos, donde cayó ante Egipto (1-2). Además de eliminar en cuartos de final a Japón (0-3) y Marruecos (1-2).

Fermín López buscaba un récord en esta final: Ser el máximo goleador olímpico español en la historia. Tenía cuatro anotaciones antes de la final y estaba a uno de igualar los cinco de Kiko, quien los alcanzó en Barcelona 1992.

Pues la vida le sonrió al español ya que a los minutos 17 y 24 hacía su quinto y sexto tanto, superando la marca histórica de Kiko. Además, dejando una sensación de victoria para los españoles en la disputa por el oro al darle vuelta al marcador 1-2 tras el gol inicial de Enzo Millot (10).

El 1-3, y parecía definitivo lo hizo Álex Baena al 27. Prácticamente en media hora, los españoles aseguraban el oro, pero los franceses levantaron la mano en el final, y un gol de Maghnes Akliouche a los 78 acortó las distancias (2-3) para tener un cierre dramático en el Parque de los Príncipes.

De forma increíble, Turrientes sujetó a Kalimuendo y tras la revisión en el VAR, se decretó penalti para los franceses a los 90+2. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Mateta, quien no falló e igualó las acciones3-3 para enviar la final a tiempo extra.

🇪🇸 6 games, 6 goals and 1 assist for Fermín López at the Olympics.

18 goals across all competitions. pic.twitter.com/JK8upGTOEt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024