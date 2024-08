Jean Pierre Brol fue homenajeado en el ‘Festival Olímpico’ en el Centro Deportivo Gerona

En un emotivo y significativo evento, el Centro Deportivo Gerona fue el escenario del ‘Festival Olímpico’, una celebración dedicada a la promoción del deporte entre los jóvenes y, en esta ocasión, para rendir homenaje al destacado atleta guatemalteco Jean Pierre Brol, quien recientemente conquistó la medalla de bronce en la disciplina de foso olímpico en tiro con armas de caza durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

El logro de Brol, un verdadero hito en la historia del deporte guatemalteco, fue reconocido en un acto lleno de admiración y respeto, donde autoridades locales, atletas y entusiastas del deporte se dieron cita para celebrar y aplaudir al medallista olímpico. Entre los asistentes destacados estuvo el embajador de Francia en Guatemala, Frédéric Clavier, quien expresó su orgullo y satisfacción por la destacada participación de Brol en la competencia celebrada en París, la capital de su país natal.

Como parte del ‘Festival Olímpico’, el medallista guatemalteco Jean Pierre Brol es homenajeado en el Centro Deportivo Gerona. 📹: Alex Meoño pic.twitter.com/wTjYdHPViU — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 10, 2024

Jean Pierre Brol recibe merecido homenaje

Durante el evento, Jean Pierre Brol compartió unas emotivas palabras con los presentes, reflejando la gratitud y el orgullo que siente por su logro y por el apoyo que ha recibido de su país. “Es un honor para mí estar aquí frente a todos ustedes. Muchas gracias por tomarse el tiempo para venir, me siento honrado que se tomen el tiempo de venir a saludarme, agradezco ese cariño que me están dando”, expresó Brol, visiblemente emocionado. Sus palabras resonaron con fuerza entre los asistentes, quienes respondieron con aplausos y muestras de admiración.

El atleta guatemalteco también hizo un recorrido por los 22 años de dedicación y esfuerzo que lo llevaron a alcanzar su sueño olímpico. “En 2002 empezó ese sueño y gracias a Dios se me dio ese momento y quería compartirlo con ustedes. Siempre fui un guatemalteco que no dejó de creer, lo mismo que ustedes”, añadió, subrayando la importancia de la perseverancia, los valores y el espíritu positivo en la consecución de cualquier objetivo, no solo en el deporte, sino en todos los aspectos de la vida. Brol concluyó su discurso con un mensaje inspirador para las nuevas generaciones: “Contagiemos la alegría, contagiemos lo bueno, busquemos darle la gloria a nuestro país”.

Jean Pierre Brol ha entrado en la historia del deporte guatemalteco como el segundo atleta en ganar una medalla olímpica, después de Erick Barrondo, quien obtuvo la plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la disciplina de marcha. La hazaña de Brol es aún más significativa considerando que, pocas horas después de su triunfo, Adriana Ruano, otra talentosa deportista guatemalteca, consiguió la medalla de oro en la misma modalidad, elevando aún más el orgullo y la esperanza del país.

El ‘Festival Olímpico’, que sirvió como marco para este homenaje, es una iniciativa que busca fomentar el deporte y la actividad física entre los niños y jóvenes de la localidad, ofreciéndoles un espacio donde puedan disfrutar de diversas actividades deportivas en un ambiente sano y seguro. Desde torneos de fútbol hasta clases de zumba, el festival se ha consolidado como una plataforma para promover los valores del deporte, como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto.

El éxito de Jean Pierre Brol en París 2024 es un recordatorio poderoso de que, con esfuerzo, dedicación y amor por lo que se hace, los sueños pueden convertirse en realidad. Su medalla de bronce no solo es un logro personal, sino también un triunfo para todo el país, un símbolo de lo que los guatemaltecos pueden lograr cuando se unen en la búsqueda de un objetivo común.