Travis Scott es arrestado en París tras una pelea

París se encuentra en el centro de la atención mundial debido a los Juegos Olímpicos, que han despertado el orgullo nacional de millones de personas. Sin embargo, la presencia de Travis Scott en la ciudad ha acaparado los reflectores no solo por su música, sino por su reciente arresto tras un altercado en el lujoso hotel Georges V.

El incidente ocurrió en las primeras horas del 9 de agosto, cuando, según las autoridades francesas, Scott inició una pelea con su propio guardaespaldas. La situación escaló cuando un guardia del hotel intervino, lo que resultó en una agresión por parte del rapero hacia el empleado. Fuentes internacionales informaron que Scott se encontraba en París para asistir a eventos de los Juegos Olímpicos y que la noche anterior había sido visto en el partido de semifinales de baloncesto entre Estados Unidos y Serbia, donde Estados Unidos se llevó la victoria.

🚨 Voici les premières images de l’arrestation de Travis Scott cette nuit à Paris ! Le rappeur est actuellement toujours en GAV. pic.twitter.com/z5Lz7iY47B — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) August 9, 2024

¿Por qué fue arrestado Travis Scott en París?

Como resultado de la pelea entre Scott y su guardaespaldas, la policía local fue notificada de inmediato. Tras llegar al lugar, Scott fue arrestado bajo cargos de violencia. Según los informes, el artista de 33 años aparentemente estaba bajo la influencia del alcohol en el momento del incidente, por lo que fue puesto bajo custodia temporal hasta recuperar la sobriedad y dar su declaración oficial.

Aunque las acusaciones son graves, aún no se ha determinado qué consecuencias legales enfrentará Scott. Las autoridades parisinas continúan investigando el caso, y hasta el momento no se han revelado detalles sobre si el rapero permanecerá bajo custodia o si enfrentará cargos formales. Este no es el primer incidente legal que enfrenta Travis Scott; en junio de 2024 fue arrestado en Miami tras un incidente en un puerto deportivo, donde fue acusado de allanamiento de morada y embriaguez en público. En esa ocasión, Scott fue arrestado tras entrar sin permiso en un yate privado y gritar groserías a los ocupantes. Sin embargo, los cargos fueron menores y el rapero pagó una multa de US $650.

Este nuevo incidente en París subraya los problemas recurrentes de Scott con la ley, lo que podría afectar su carrera y reputación internacional, así como su capacidad para realizar giras y actuar en varios países, dependiendo del resultado de los cargos en Francia. La situación sigue desarrollándose, y se espera que más detalles salgan a la luz en los próximos días a medida que las autoridades concluyan su investigación. Hasta ahora, el equipo de representantes de Scott no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente.