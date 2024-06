Travis Scott fue arrestado en Miami acusado de invadir propiedad privada

Travis Scott fue arrestado por cargos de intoxicación desordenada e invasión de propiedad en Miami el jueves por la mañana, según registros obtenidos.

El rapero, cuyo nombre real es Jacques Webster, fue detenido a las 4:35 a.m. y trasladado al Centro de Corrección Turner Guilford Knight.

La policía fijó una fianza total de US$650 dólares por los dos cargos, la cual se pagó la misma mañana del jueves.

Según dio a conocer el medio local WSVN, él se encontraba en un barco alquilado en la Marina de Miami Beach cuando el dueño del mismo llamó a la policía pidiendo que se le retirara del lugar alrededor de la medianoche.

Su detención se llevó a cabo tan sólo ocho días antes de iniciar su gira europea, llamada Circus Maximus, que comenzará en los Países Bajos, el 28 de junio.

