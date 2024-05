VIDEO. Tyga y Travis Scott se pelean a golpes ¿por Kylie Jenner?

En una fiesta que organizó el productor, Richi Akiva, con motivo de celebrar una velada más del Festival de cine de Cannes, invitó a varias celebridades, entre ellas Travis Scott y Tyga.

Además de su exitosa carrera en Estados Unidos, los dos raperos son conocidos por la relación amorosa que tuvieron con la empresaria, Kyle Jenner.

Ambos han demostrado en varias ocasiones que no disfrutan estar juntos en los mismos eventos públicos, pues ambos tienen un historial amorosa con la misma mujer.

Travis Scott vs Tyga Fight last night in Cannes pic.twitter.com/apGEAwoaWa

— Ain’t It Mane Content (@SayMane901) May 24, 2024