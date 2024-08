Esteban García reconoce que “no hay margen de error” para Municipal en los próximos partidos

El Club Social y Deportivo Municipal, ha tenido un comienzo de temporada 2024/25 que ha dejado mucho que desear. Los escarlatas no han logrado sumar victorias en este inicio de torneos, lo que ha generado preocupación entre la afición y dentro del equipo.

El empate más reciente ante Malacateco en la liga guatemalteca ha sido la gota que colmó el vaso para muchos seguidores del club, que han comenzado a manifestar su descontento con el rendimiento del equipo. Tras este empate, uno de los jugadores que salió a dar la cara fue Esteban García, uno de los fichajes más recientes del club. García, consciente de la situación, no se anduvo con rodeos y reconoció que el equipo no ha cumplido con las expectativas hasta ahora.

#Apertura2024 | 🗣️ Esteban García, jugador de Municipal, habla tras el empate sin goles ante Malacateco por la segunda jornada del Apertura 2024. 📹: Alex Meoño pic.twitter.com/LDVMpe0NcO — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 11, 2024

Esteban García reconoce que hay cosas por mejorar

En sus declaraciones, García fue directo al señalar que el equipo no ha tenido el inicio de temporada que esperaban. “Hemos empezado mal el torneo, tanto a nivel internacional como nacional, nos tenemos que poner las pilas para hacer las cosas bien“, afirmó el mediocampista. El jugador, que llegó al club con altas expectativas, también subrayó que el trabajo en los entrenamientos ha sido adecuado, pero los resultados simplemente no han acompañado al equipo. “Hemos venido trabajando de buena manera, pero los resultados no nos han acompañado”, agregó, reconociendo la frustración tanto dentro como fuera del campo.

García también destacó la presión que conlleva jugar en un equipo de la talla de Municipal, donde los márgenes de error son mínimos. “Este es un equipo grande, tenemos que hacer bien las cosas siempre y no hay margen de error para nosotros”, subrayó. Para el jugador, la situación no se trata solo de falta de esfuerzo, sino de un cúmulo de factores, entre ellos la falta de suerte en momentos clave de los partidos. “Han sido partidos difíciles, nos hemos enfrentado a buenos equipos y no nos ha acompañado la suerte en estos partidos”, explicó.

El delantero también fue autocrítico y enumeró varios aspectos que el equipo debe mejorar para revertir la situación. “Debemos mejorar, dar nuestro mayor esfuerzo, aquí no hay margen de error y nos tenemos que adaptar a nuestros objetivos”, dijo García, mostrando un claro enfoque en la necesidad de ajustar el rumbo lo antes posible. A pesar de la frustración, el jugador mostró confianza en que el equipo ha sido superior en varios de los partidos disputados, pero reconoció que deben tomar ritmo y demostrar de qué están hechos. “Tenemos que tomar ritmo y demostrar a la gente de qué estamos hechos”, puntualizó.

Consciente del creciente descontento entre los aficionados, García también aprovechó para enviar un mensaje de tranquilidad y compromiso. “Sabemos que no hay mañana para nosotros, es comprensible que la gente esté enojada, porque la afición es lo primero”, expresó. El jugador subrayó la importancia de que el equipo logre conectar con su afición a través de buenos resultados, asegurando que, con el esfuerzo adecuado, las victorias llegarán. “Tenemos que hacer las cosas bien y los resultados se van a dar”, concluyó.

El próximo desafío para Municipal será crucial. El equipo se enfrentará a mitad de semana a Guanacasteca de Costa Rica en un partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Este encuentro es de vital importancia, ya que un empate o una derrota podría dejarlos prácticamente eliminados de la competencia continental, lo que aumentaría aún más la presión sobre el equipo y su cuerpo técnico.