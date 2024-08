Fabiola Yáñez rompe el silencio acerca del presunto maltrato del expresidente argentino Alberto Fernández

La exprimera dama argentina Fabiola Yáñez habló por primera vez sobre la presunta violencia a la que se sometió por parte del expresidente Alberto Fernández, quien, dijo, la amenazaba constantemente con suicidarse y al que cuidó “de tantas cosas que él ha hecho”, según confesó.

La actriz y periodista de 43 años hizo estas declaraciones en una entrevista exclusiva en Madrid, donde reside con su hijo Francisco, de 2 años, concedida al portal argentino Infobae, la primera desde que se conoció la denuncia que presentó ante la Justicia de su país contra el exmandatario (2019-2023) por violencia física y hostigamiento.

🇦🇷 | Fabiola Yañez reveló a Infobae detalles de su vida junto al ex presidente argentino Alberto Fernández: “He cuidado a este hombre de tantas cosas que esos videos que aparecieron son poca cosa al lado de lo que hizo”. pic.twitter.com/hhyP4Jrcgm

Yáñez afirmó que Fernández cometió numerosas infidelidades durante su relación; denunció haber sido maltratada “durante cinco años”; y reconoció que sus últimos meses como primera dama, hasta diciembre pasado, los vivió separada del entonces mandatario en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos (residencia presidencial) y no en otro domicilio por evitar “un escándalo”.

La expareja de Fernández fue consultada por la difusión de las fotografías en las que se la ve con moretones en varias partes del cuerpo, que fueron filtradas a la prensa esta semana procedentes del expediente judicial.

“Me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento (…) Creo que no hay una mujer en el mundo que quiera verse así. Hay otras causas sobre violencia que siempre van por lo privado”, afirmó.