Así reaccionó Jean Márquez tras agresión de compañero de equipo

El viernes pasado arrancó la fecha 2 del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural con el compromiso entre los “Leones” del Deportivo Marquense y los “Chicharroneros” del Deportivo Mixco, juego disputado en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Dicho partido dejó un incidente violente protagonizado por los jugadores del cuadro mixqueño en el camerino del estadio occidental. Los protagonistas, según trasciende en redes sociales, fueron Jean Márquez, Kevin Moscoso y Andrés Lezcano.

Video

En las últimas horas, en redes sociales, circula el video que capta momentos después de la pelea que se dio a lo interno del equipo “Chicharronero”, donde el capitán Márquez resultó con un corte a la atura de la ceja.

“Hijo de put@, no sos nadie. No sos nadie. Vos no sos del equipo, mierd@”, se escucha gritar al capitán y referente del club, Jean Jonathan Márquez. El video no muestra a la persona a la cual van dirigidos dichos insultos.

Lo que sí es claro, es el corte que sufrió Márquez y que terminó con una hemorragia. Posteriormente fue asistido por el cuerpo médico de Deportivo Mixco, y para el segundo tiempo del partido estuvo en banca.

Sin pronunciamiento

Hasta el momento, ni el club, ni los jugadores señalados en redes sociales se han pronunciado por lo acontecido la noche del viernes en el estadio Marquesa de la Ensenada.

El Deportivo Marquense debutó este viernes en condición de local tras su derrota en la fecha inaugural ante Xelajú M. C. en el estadio Mario Camposeco.

Los “Leones Amarillos del Occidente” ganaron el partido 2-0 con anotaciones de Hristopher Robles (30) y Rincón Teixera (90+8).