Juan Anangonó con sentimientos encontrados por enfrentar a Comunicaciones

El delantero ecuatoriano Juan Luis Anangonó y el Club Deportivo Marathón de Honduras se preparan para enfrentar un desafío de gran trascendencia en la Copa Centroamericana de CONCACAF. Este miércoles, a las 20;00 horas, Marathón se medirá contra Comunicaciones de Guatemala en el estadio Cementos Progreso, un encuentro que promete emociones intensas, especialmente para Anangonó, quien guarda un vínculo especial con el club crema.

Juan Luis Anangonó no es un desconocido en el fútbol guatemalteco. Su paso por Comunicaciones dejó una huella imborrable, siendo una pieza fundamental en el ataque del club durante varias temporadas. Con más de 20 goles anotados y múltiples títulos ganados, Anangonó se consolidó como uno de los delanteros más letales en la historia reciente del club. Su capacidad para definir en momentos cruciales y su entrega en el campo lo convirtieron en un ídolo para la afición crema, que aún recuerda con cariño sus hazañas.

Un partido sentimental para Juan Anangonó

El enfrentamiento de este miércoles no es un partido cualquiera para Anangonó. Se trata de un duelo en el que el ecuatoriano se enfrentará a su pasado, midiéndose contra el equipo que lo vio brillar y con el que alcanzó la gloria. En declaraciones previas al encuentro, Anangonó no ocultó la emotividad que este partido representa para él, admitiendo que será un encuentro especial debido a los recuerdos y el cariño que guarda por Comunicaciones.

“Es un partido especial para mí. En Comunicaciones viví muchas cosas importantes, logré títulos y momentos que siempre llevaré en mi corazón”, expresó Anangonó. “Estoy muy agradecido con el club, pero ahora me toca defender la camiseta de Marathón, y lo haré con la misma entrega y dedicación que he mostrado en cada equipo donde he jugado”.

A pesar de la importancia del duelo y de su compromiso con Marathón, Anangonó ha dejado claro que, en caso de anotar un gol contra Comunicaciones, no lo celebrará. Esta decisión, motivada por el respeto y el aprecio que aún siente por la institución guatemalteca, ha sido recibida con admiración tanto por los aficionados cremas como por los seguidores de Marathón.

“Si llego a anotar, no lo celebraré por respeto a Comunicaciones. Aunque me sentiría contento por contribuir al equipo, la emoción del fútbol no me hará olvidar todo lo que viví en ese club”, afirmó Anangonó. “Comunicaciones es el club más grande de Guatemala, y es un honor haber sido parte de su historia”.

El partido se jugará en el estadio Cementos Progreso, un escenario que Anangonó conoce bien, y ahora será el lugar donde intentará guiar a Marathón a una importante victoria en su camino hacia la clasificación a la siguiente fase de la Copa Centroamericana.

“Vamos con mucha ilusión y determinación de sacar un buen resultado en Guatemala. Sabemos que no será fácil, pero estamos enfocados y preparados para afrontar este desafío”, concluyó Anangonó.