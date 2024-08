Revelan causa de muerte de niña que falleció mientras tomaba chocolate en popular cafetería

La repentina muerte de Hannah Jacobs, una niña de solo 13 años, ha conmocionado al mundo debido a la naturaleza insólita del caso. Según informes de medios locales, la adolescente perdió la vida de manera inesperada en una popular cafetería en Londres, Reino Unido, después de consumir un chocolate con leche que había ordenado minutos antes.

De acuerdo con la declaración de la madre, quien prefirió mantenerse en el anonimato, ella y su hija habían acudido a la cafetería para tomar una bebida caliente antes de una cita con el dentista. Sin embargo, tras probar el chocolate caliente que había pedido, Hannah comenzó a sentirse “rara”, lo que alarmó a su madre.

Inmediatamente, la menor informó a su madre sobre su malestar, y ambas se dirigieron al personal de la cafetería para preguntar sobre los ingredientes del chocolate. El encargado admitió que había preparado la bebida con leche entera, a pesar de que Hannah y su madre habían solicitado leche de soya. Ante esta revelación, la madre se dio cuenta de que su hija estaba sufriendo una fuerte reacción alérgica y solicitó una ambulancia de inmediato.

Tragic Allergy Incident: 13-Year-Old Dies After Drinking Costa Hot Chocolate

13-year-old Hannah Jacobs from Barking, East London, with a severe dairy allergy, died after taking a sip of a Costa hot chocolate that was supposed to be made with soya milk. https://t.co/ATqLllQMeW pic.twitter.com/UlwwGHDsKn

— It’s On Ireland🇮🇪 (@ItsOn_ie) August 13, 2024