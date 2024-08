Halle Berry luce transparente vestido y sin ropa interior en el estreno de “The Union”

No cabe duda que a Halle Berry le gusta vestirse con transparencias y presumir su espectacular figura.

Incluso, uno de sus diseños más celebrados por los críticos de moda fue el vestido de Elie Saab que la actriz usó en la gala de los premios Oscar de 2002.

Ahora volvió a acaparar la atención en la alfombra roja del estreno de “The Union”, su nueva película de Netflix, donde dejó a todos con la boca abierta.

Ella cumplió 58 años este miércoles, y este número nunca se vio más sexy que cuando apareció con su revelador vestido (sí, todavía califica como un vestido) y mostrando cada curva de su cuerpo.

La celebridad deslumbró con un conjunto negro que combinó lencería, corsetería y bordados cuidadosamente ubicados, dejando a la vista su falta de ropa interior, algunas críticas no tardaron en llegar:

Halle Berry, quien recientemente ha rememorado su papel como Catwoman, reveló varios detalles sobre las lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera.

Ella concedió una entrevista promocional para su nueva película El Sindicato, junto a Mark Wahlberg. En un video de Instagram en la cuenta de Netflix, Berry ha confesado:

“Me han dejado inconsciente tres veces, me han roto un brazo, me han roto dos costillas (una vez dos costillas, otra tres costillas), me he roto el coxis, me he roto dos dedos de los pies y un dedo de la mano. Este dedo”, dijo riéndose mientras levantaba el dedo medio.