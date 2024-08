¿Mauricio Pochettino próximo técnico de Estados Unidos?

El técnico argentino Mauricio Pochettino será el próximo seleccionador de Estados Unidos, aseguraron este jueves la cadena ESPN y el portal The Athletic.

Pochettino tomará el relevo en el cargo de Gregg Berhalter y tendrá la misión de pilotar al combinado de barras y estrellas camino de la cita clave del Mundial de 2026, que organizará Estados Unidos junto a México y Canadá.

La selección de EE.UU. viene de fracasar este verano en la Copa América, donde no superó la fase de grupos en un torneo en el que era el país anfitrión.

And now, he’s leading the #USMNT forward ahead of a World Cup on home soil.

El último banquillo en el que se sentó Pochettino fue el del Chelsea. Esa etapa culminó en mayo de este año tras solo una temporada en el club británico.

De 52 años, la destacada carrera del entrenador incluye otros equipos como el Tottenham, con el que alcanzó la final de la Champions League en 2019. También con el Paris Saint-Germain, con el que ganó la liga y la copa francesas.

Un aspecto importante para la contratación del argentino como nuevo cerebro de la selección estadounidense es que coincidió en su tiempo en el Southampton con Matt Crocker, que es el actual director deportivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF).

Mauricio Pochettino has agreed to become the new United States coach with the responsibility of leading the team into the 2026 World Cup, a source told ESPN on Thursday.

More: https://t.co/xq21ZCYJ6V pic.twitter.com/k8AhZqr3sA

— ESPN (@espn) August 15, 2024