Netanyahu afirma que Israel está “negociando, no cediendo”

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu aseguró que Israel está “negociando, no cediendo”, en un mensaje que publicó en redes sociales durante la mañana de este domingo 18 de agosto de 2024. Al mismo tiempo, el organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados (COGAT) anunció que enviará 60 mil vacunas en contra de la polio a la Franja de Gaza durante esta semana.

En cuanto al mensaje de Netanyahu, el primer ministro reconoció manifestó que sigue negociando un posible cese al fuego con los países mediadores, a los que pidió ejercer presión sobre el grupo islamista Hamás y no sobre su país. “Estamos negociando, no cediendo. Hay cosas sobre las que podemos ser flexibles y hay cosas sobre las que no, e insistimos en ellas. Sabemos muy bien diferenciar entre ambas”, dijo Netanyahu, según un comunicado de su oficina.

De la misma forma, Netanyahu aseguró que Israel está negociando la liberación de rehenes, porque es una tarea moral y nacional.

“Estamos negociando la liberación de nuestros rehenes. Ésta es ante todo una tarea moral y nacional. Estamos llevando a cabo negociaciones muy complejas cuando del otro lado está una organización terrorista asesina, desinhibida y recalcitrante”, añadió.

El funcionario hizo esas declaraciones ante su gabinete, mientras esperaba la llegada del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Israel envió el jueves pasado un equipo negociador a Doha y tras la reunión, Netanyahu mostró un “optimismo cauteloso”.

Hamás no acudió a la cita catarí y demandó que se implemente directamente lo ya acordado según la primera propuesta estadounidense de finales de mayo.

Israel enviará vacunas

Mientras tanto, Israel anunció que entregará “en las próximas semanas” un total de 60 mil vacunas contra la polio en la Franja de Gaza. Fuentes israelíes aseguraron que esa acción permitirá vacunar a más de un millón de niños.

“Desde el descubrimiento del virus en julio, y como parte de la campaña de vacunación, se trasladaron por el cruce de Kerem Shalom 9 mil viales, que proporcionaron 90 mil dosis adicionales de la vacuna”, subrayó el COGAT en un comunicado. Israel aseguró que, desde que la guerra con Hamás estalló, el 7 de octubre de 2023, envió más de dos millones de dosis.

Insistencias en el diálogo

Israel insistió en que los puntos que llevó a Doha “se basan en el esquema del 27 de mayo” que propuso el presidente Joe Biden. Sin embargo, indicó que Hamás continúa reivindicando que lo tratado en Doha y no cumple con la propuesta original.

Hamas agrega que el documento da pie a nuevas demandas israelíes con la complicidad estadounidense. La comunidad internacional apoya la firma de un cese al fuego, tras más de 10 meses de guerra. El conflicto ha causado más de 40 mil muertos palestinos, 92 mil heridos y 1,9 millones de desplazados.

Medios internacionales calificaron de “devastada” la Franja de Gaza, donde aún se encuentran secuestrados 111 rehenes israelíes, de los cuales 39 habrían muerto.

Con información de la agencia EFE.