Dennis Arana confiesa que por su salud mental le cerraron las puertas en México

En mayo de 2021, la producción de Survivor México convocó a un Concejo Tribal de emergencia para dar a conocer que Dennis Arana dejaba por voluntad propia la competencia.

El cantante guatemalteco, finalista de La Academia, perteneció a la tribu Jaguares durante su estancia en el reality de TV Azteca.

La razón de volver a casa fue ponerse como prioridad para atender su salud mental, las condiciones de estrés y hambre dentro de Survivor se convirtieron en un factor para que sus síntomas volvieran.

Durante una entrevista que concedió a TV Notas admitió que para él fue negativo dar a conocer sus problemas de salud mental.

“Fue complicado. Después de eso, mucha gente me ha juzgado y ha dicho: ‘Él no puede hacer nada por su depresión y ansiedad’”

“Es fuerte que nos traten así a los que tenemos el valor de hablar de temas como esos que son tan importantes. Por eso entiendes a las personas que mejor se lo callan.

Eso no es lo óptimo porque al no decirlo puedes llegar a un límite en el que ya no haya vuelta atrás. Lo mejor es hablarlo y pedir ayuda”.

Dennis Arana confesó que revelar los trastornos mentales que padecía, le cerró las puertas laborales cuando estaba en México.

“Me me cerraron totalmente las puertas. Me llegaron los rumores de personas que dijeron que ya no querían trabajar conmigo por eso.

Eso es muy cruel. He tenido que tocar las puertas de otros lugares e irle a decir a la gente: ‘Trabajé lo que tenía que trabajar y eso no me define’. Sé que con trabajo, talento y ganas puedo hacer mucho”.

Asimismo, contó que a los 16 años comenzó a padecer problemas de depresión y ansiedad y que a los 18 quiso quitarse la vida.

“Una tía se dio cuenta y logró impedir que pasara a más. Me medicaron, pero en ‘Survivor’ tuve la recaída y despertaron muchos fantasmas que yo tenía.

Ahorita ya no estoy medicado y voy a terapia una vez al mes. Incluso, como requisito de pareja, pido que esa persona también tome terapia”.

Actualmente, graba un reality del que no puede dar detalles, pero que dice será un proyecto grande.