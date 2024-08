En el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de Claudette Domínguez, comenzó este martes 20 de agosto la audiencia de primera declaración del expresidente del Congreso de la República, Luis Rabbé, implicado en el caso conocido como “Plazas Fantasma”.

El exdiputado fue trasladado en horas de la mañana a la Torre de Tribunales, procedente de la cárcel Mariscal Zavala, donde se encuentra recluido de manera provisional mientras se dilucida su situación legal.

Acompañado de su abogado defensor y con grilletes en las manos, Rabbé se trasladó por los pasillos de la sede de justicia en medio de interrogantes de la prensa con respecto a lo que se espera de esta fase, en la cual se resolverá si enfrentará o no proceso penal.

Mientras mostraba unos documentos que retiró de un sobre, el sindicado dijo ante los periodistas: “Aquí está, se los demuestro, que a mí sí me persiguen por nombramientos ilegales, peculado por sustracción y abuso de autoridad. Los mismos delitos que a mí me incriminan son los mismos que la Corte Suprema de Justicia, en la solicitud de antejuicio contra Taracena, dijo que no corresponden. Entonces, ¿de qué estamos hablando?, persecución selectiva comprobada”.