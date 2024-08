Chelsea anuncia el fichaje de Joao Félix

El delantero internacional portugués, Joao Félix, ha concretado su traspaso definitivo al Chelsea en un movimiento que pone fin a su vínculo con el Atlético de Madrid, club en el que nunca logró asentarse del todo tras llegar como una de las promesas más caras y brillantes del fútbol europeo. Su fichaje se cerró por 50 millones de euros fijos más 10 en variables, una cifra que marca un cambio importante respecto a los 120 millones que el club madrileño pagó al Benfica en 2019 por sus servicios.

Tras su paso por el Atlético y dos cesiones a Chelsea y Barcelona, el joven portugués se reencuentra con el equipo londinense, pero esta vez bajo un contrato permanente de siete años que muestra la confianza de los Blues en su potencial de cara al futuro.

Chelsea is where he belongs. 🏡

We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. 🇵🇹🔵 pic.twitter.com/k8jF2PNSgV

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 21, 2024