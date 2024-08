Brasil: Convocados para duelos eliminatorios de septiembre

El seleccionador brasileño, Dorival Júnior, divulgó este viernes la lista de convocados para los partidos de las eliminatorias suramericanas ante Ecuador y Paraguay, en la que incluyó a los madridistas Vinícius, Rodrygo y Endrick. Así como a la joya Estevão, y de la que se cayó Raphinha, del Barcelona.

Neymar, delantero del Al-Hilal saudí, no fue incluido en la lista al estar en la recta final de su recuperación tras romperse el ligamento cruzado y el menisco de su rodilla izquierda en octubre del año pasado.

Las principales novedades con respecto a la pasada Copa América están en el centro del campo y el ataque. Se incluyó a futbolistas que juegan en Brasil, como André (Fluminense), Gerson y Pedro (Flamengo) y Luiz Henrique (Botafogo), este último exjugador del Real Betis de España.

También figura Estevão, la última joven promesa revelada por el Palmeiras, de donde salió Endrick, hoy en el Real Madrid, y que ya fue negociado por el Chelsea inglés.

Cinco anos depois, os torcedores de Brasília vão voltar a assistir à Seleção Brasileira em ação. O Brasil vai enfrentar o Peru no Estádio Nacional Mané Garrincha. O jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo será no dia 15 de outubro, às 21h45.

O último confronto da… pic.twitter.com/AfC8fE1jsA

