¿Amenazante? Pedro Pascal recibe aplausos por su imagen en Gladiator 2

A la muerte de Máximo Décimo Meridio, el protagonista de “Gladiator”, el Imperio Romano no frenó su decadencia. La historia de “Gladiator 2” tendrá lugar más de 20 años después de los eventos de la película original y seguirá a un Lucio ahora adulto mientras asume el legado de Máximo.

Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro.

Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma.

Pedro Pascal se sumó al elenco de esta cinta como el líder de los ejércitos romanos Marcus Acacius. Ahora una nueva imagen ha salido a la luz y muestra al actor de una manera amenazante por lo que ha recibido muchos elogios por su nuevo trabajo.

Acacius tiene un papel parecido a Máximo, ya que se trata de un general que terminará luchando en las arenas del coliseo como gladiador.

Vestido como un general romano, Acacius se encuentra en el fragor de la batalla. Su rostro contraído refleja un gesto amenazante, que proyecta contra sus enemigos, que no se ven en la imagen.

Además, Pedro Pascal (Marcus Acacius) lucha en la campaña de África. Durante su periplo guerrero conocerá a Lucio Vero, el niño aristrócrata que apareció en Gladiator. El general mantiene una relación romántica con Lucilla, la madre de Lucio y antigua amante de Máximo.

Gladiator 2 se estrenará en noviembre del 2024 y se espera que sea una de las más taquilleras del año.

