Manchester City golea en el regreso de Ilkay Gündogan

En un duelo disputado el sábado en el Etihad Stadium, el Manchester City logró imponerse 4-1 al recién ascendido Ipswich Town en la segunda jornada de la Premier League. A pesar de verse sorprendido en los primeros minutos, el equipo de Pep Guardiola mantuvo su compostura y, liderado por su estrella Erling Haaland y el siempre creativo Kevin De Bruyne, revirtió el marcador para sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo. Este partido también marcó el emotivo regreso de Ilkay Gündogan al equipo inglés, tras su breve paso por el FC Barcelona.

El Ipswich Town, que regresaba a la máxima categoría del fútbol inglés después de años de ausencia, llegaba al Etihad con la esperanza de desafiar al campeón vigente de la Premier League. A pesar de ser un rival en teoría inferior, los visitantes dieron el primer golpe en el marcador. Al minuto 7, Samuel Szmodics aprovechó una desatención en la defensa del City para batir al portero Ederson con un disparo preciso, silenciando momentáneamente al público local.

