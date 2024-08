Cristiano Ronaldo superará la barrera de los 900 goles

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo historias maravillosas en el hermoso mundo del futbol. Este martes, el “Comandante” fue protagonista de un gran gol marcado de tiro libre que le permite al portugués estar a un paso de superar los 900 goles.

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo jugó su segundo partido de la Liga Profesional Saudí, el primero en condición de visitante, y logró un triunfo de 1-4 ante el Al Feiha, con un golazo de tiro libre de Cristiano Ronaldo.

Anderson Talisca al 5 había adelantado a los visitantes. Cuando se jugaba el minuto 45+10, apareció Cristiano Ronaldo con una magistral ejecución de balón detenido que dejó sin posibilidades de atajar al portero local, Abdulraouf Abdulaziz Essa Al Duqayl para un cómo 0-2.

Al 85, el croata Marcelo Brozović hizo el 0-3, pero un minuto después, apareció Fashion Sakala para descontar en el marcador (1-3). La cuenta la cerró el futbolista Anderson Talisca al 90+5 para un contundente 1-4.

El Al Nassr acumuló cuatro puntos y queda a la espera de ver en qué posición terminará esta segunda fecha. Actualmente es segundo lugar, ya que el Al Qadisiya confirmó una nueva victoria y llegó a 6 unidades para ocupar momentáneamente el liderato.

Superará los 900 goles

Cristiano Ronaldo con su gol ante el Al Feiha acumuló un total de 68 goles desde que llegó a Al Nassr, club con el cual encara su tercera temporada en la liga saudí. La campaña pasada (2023-2024) firmó 50 goles en 51 partidos. Y en su primera temporada, la 2022-2023, fueron 14 goles en 19 presentaciones

Asimismo, Cristiano Ronaldo alcanzó los 900 goles, para otros 899, lo cierto es que el portugués superará la barrera de los 900 goles y quedará la gran incertidumbre de aquí a su retiro si es capaz de hacer los mil goles como profesional, sumados los anotados en clubes y selección portuguesa de futbol.

Los goles de “CR7”

Sporting CP, 5 goles

Manchester United, 145 goles

Real Madrid, 451 goles

Juventus, 101 goles

Al Nassr, 68 goles, activo

Selección de Portugal, 130 goles, activo

“No sé si me retiraré pronto. Tal vez en dos o tres años… Probablemente me retiraré aquí en Al-Nassr”, dijo el astro portugués en una reciente entrevista con el canal NOW.

Cristiano afirmó sentirse feliz en el club saudí y cómodo viviendo en el país árabe. “Estoy muy feliz en este club y me siento bien en el país. Quiero continuar en Arabia”, fueron las palabras del jugador.