VIDEO. Acróbata de Cirque du Soleil sufre fuerte accidente al caer de aro

La acróbata rusa Mariia Konkeftova protagonizó un accidente que dejó paralizados a los espectadores durante una función del Cirque du Soleil. En el espectáculo denominado “Kooza“, Konkeftova estaba realizando una rutina aérea cuando se resbaló del aro en el que danzaba y cayó directamente al suelo.

El incidente ocurrió en medio de una de las maniobras más esperadas del programa circense. En las imágenes capturadas, se puede ver a la joven balanceándose de un lado a otro mientras se sostenía de la parte superior del aro. Durante una vuelta de su coreografía, no logró completar el movimiento y resbaló, cayendo con fuerza.

El video de la caída se viralizó rápidamente, capturado por asistentes que grabaron el momento después de que el evento fuera suspendido para atender a la acróbata.

Shocking footage shows the moment a Cirque du Soleil aerial hoop artist falls during their performance at KOOZA in Portland, Oregon.

The artist was taken to a hospital, a public relations firm for the show said. She was conscious and stable. https://t.co/EKYXyxadcA pic.twitter.com/cAC7wpfiTv

