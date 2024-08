Embajador de EE. UU. visita al exfiscal Stuardo Campo en prisión

El embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, visitó en prisión al exfiscal anticorrupción, Stuardo Campo, quien está señalado por el Ministerio Público (MP) en tres casos y ha denunciado públicamente ser un perseguido político.

La sede diplomática compartió en redes sociales las imágenes del encuentro sostenido, así como de algunos de los operativos relacionados con casos que el exfiscal investigó.

En este contexto, destacó que en el marco de una de las pesquisas que dirigió se logró la extradición exitosa de cinco personas en el caso de San Antonio, Texas, en 2022, el cual describió como uno de los peores de la historia de esa nación.

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 28, 2024

En diferentes ocasiones, el exfiscal Stuardo Campo ha asegurado que no está implicado en hechos ilícitos y ha expuesto una supuesta persecución política en su contra que incluye casos “montados”.

En diciembre pasado, mientras esperaba que se le diera a conocer el motivo de detención del segundo caso que se abrió en su contra, el exfiscal señaló que está enfrentando las consecuencias de haber procesado a cuatro ministros e iniciar investigaciones contra funcionarios de los gobiernos de los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

Además, según sus palabras, la persecución política que existe en su contra sería resultado de no haber obedecido órdenes que describió como abiertamente ilegales, las cuales señaló que le fueron dadas y que aseguró que denunciará en su momento.

“Por no prestarme para proteger los intereses de un sistema corrupto. Por no aceptar, en todo caso, favorecer a personas de alto perfil vinculadas con investigaciones de alto impacto que tuve a mi cargo dentro de la fiscalía, me toca afrontar estas consecuencias”, expresó.