Impiden a Jorge Ortiz de Pinedo aborde avión con su tanque de oxígeno

Jorge Ortiz de Pinedo perdió un vuelo porque el personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) le impidió abordar con su tanque de oxígeno.

Desde hace varios años, el actor padece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), padecimiento que reduce el flujo de aire y causa problemas respiratorios.

Desde entonces vive en Acapulco, pues la altura beneficia su salud; sin embargo, esporádicamente viaja a la CDMX para cumplir con algunos compromisos.

Por eso viaja con un tanque de oxígeno para no quedarse sin aliento debido a la presión derivada de la altura la capital.

Él, quien estuvo en la ciudad para promocionar la obra No Te Vayas sin Decir Adiós, publicó un hilo en X par denunciar el potencial riesgo a la salud al que fue expuesto.

“Un grupo de empleados que contrató La Marina de México, que están encargados de los filtros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, me detuvo y no me permitió pasar a las salas de abordaje, alegando que mi concentrador de oxígeno no estaba autorizado para ser usado a bordo de un avión comercial, a pesar de que mi aparato tiene grabada una leyenda donde especifica claramente que está aprobado por la Asociación de Aeronáutica Civil, y de que la aerolínea ya me había autorizado para portarlo durante mi vuelo”, escribió