Por primera vez, Joe Jonas habla de su divorcio de Sophie Turner

Joe Jonas estuvo casado con Sophie Turner de 2019 a 2023, durante ese tiempo procrearon dos hijas: Willa, de cuatro años, y a Delphine, de dos.

En septiembre de 2023, y tras siete años de relación, el cantante le solicitó el divorcio a la actriz pidiendo la custodia compartidas de las pequeñas.

A un año de aquel capítulo de su vida, presentó su nuevo material discográfico, “Music for People Who Believe in Love”, un trabajo que le sirvió de catarsis, según relató en una entrevista para Billboard.

Por primera vez el integrante de los Jonas Brothers tocó el tema de su ruptura y confesó que la transformación que experimentó lo alentó a crear música.

“Estaba pasando por muchos cambios en mi vida”, comentó. Fue durante ese nuevo comienzo que la magia surgió:

“Descubrí quién era yo como personas, padre, amigo y viviendo bajo la lupa de lo que puede ser la industria de la música. Creo que, en un momento tan loco de mi vida, miré la música como una salida”.

Además asegura que este disco, que verá la luz el 18 de octubre, está lleno de sentimientos genuinos sobre su situación, no es un ataque para nadie:

“No estoy tratando de ir en busca de nadie en este álbum, no trato de poner cosas en evidencia”, declaró.

“Tengo una vida hermosa por la que estoy agradecido. Tengo dos hijas hermosas. Soy una persona feliz y la música tenía que reflejar eso, pero también el viaje para llegar hasta aquí”, explicó.

Habla del cantante

Por su parte, Sophie Turner admitió recientemente que no estaba segura de poder superar su divorcio de Joe Jonas en medio del escrutinio de todo el mundo.

Durante una entrevista con la revista Vogue británica, la actriz aseguró:

“Hubo días en los que no sabía si lo lograría. Llamaba a mi abogada y le decía: ‘No puedo hacerlo. No puedo’.

Nunca tuve la fuerza suficiente para defenderme. Y entonces, por fin, después de dos semanas en las que estuve estancada, ella me recordó que era por mis hijos por los que estaba luchando.

En cuanto alguien me dice: ‘Hazlo por tus hijos’, lo hago. No lo haría por mí, pero encontraré la fuerza por ellos”.