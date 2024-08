Demandan a TikTok por la muerte de una niña de 10 años

En múltiples ocasiones, los jóvenes y menores de edad se han expuesto a situaciones de alto riesgo con el fin de destacar en las redes sociales. Estas prácticas, motivadas por la búsqueda de reconocimiento, pueden tener desenlaces trágicos. Tal fue el caso de Nylah Anderson, una niña de 10 años que intentó participar en el “Condom Challenge“, un reto que descubrió en TikTok, pensando que sería una actividad entretenida. Desafortunadamente, el resultado fue fatal.

La menor, quien, al explorar TikTok, encontró un reto viral que le costó la vida. Como consecuencia, la madre de Nylah presentó una demanda contra TikTok, argumentando que el algoritmo de la aplicación sugirió a su hija el “desafío del desmayo”. Este reto consiste en provocarse la pérdida de conocimiento mediante asfixia, y la pequeña, tras intentarlo, perdió la vida poco después.

Este caso no es el primero en el que un usuario de internet sufre consecuencias graves o fatales al intentar participar en un reto viral. La plataforma TikTok, conocida por su vasto contenido, expone a sus usuarios, incluidos menores de edad, a información que en muchos casos no es adecuada para ellos.

