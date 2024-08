Ancelotti reconoce “estar preocupado” por el mal inicio del Real Madrid

El Real Madrid, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial, ha experimentado un inicio de temporada irregular en LaLiga 2024-2025, cediendo puntos cruciales en sus visitas a Mallorca y Las Palmas. Estos tropiezos han generado preocupación tanto en la afición como en el cuerpo técnico, y su entrenador, el experimentado italiano Carlo Ancelotti, no ha tardado en expresar su inquietud por la situación actual del equipo.

Carlo Ancelotti, en una rueda de prensa reciente, admitió que “estar preocupado no es una mala sensación”, subrayando que la preocupación es una señal de que se está tomando el problema en serio. “Hemos tenido un problema en los últimos partidos, no hemos sido capaces de tener un bloque compacto durante todo el partido, hemos sufrido en la recuperación, y esto hay que mejorarlo con un trabajo colectivo“, explicó el técnico italiano.

Ancelotti confía en retomar el rumbo

Ancelotti, conocido por su serenidad y capacidad de gestión, ha preferido abordar los problemas del equipo con calma y reflexión. Según el entrenador, las carencias defensivas del equipo se han convertido en un foco de atención, y aunque han encajado pocos goles en lo que va de la temporada, la sensación de vulnerabilidad en ciertos tramos del juego es evidente.

Uno de los aspectos que más preocupa a Ancelotti es la falta de solidez defensiva que ha mostrado el equipo en los últimos encuentros. “El problema no está en encajar muchos goles, sólo dos, pero la sensación es que nos cuesta recuperar el balón y los rivales nos juegan entre líneas. Es algo que vamos a solucionar”, afirmó con convicción.

El técnico hizo hincapié en que la solución pasa por un mayor compromiso colectivo en defensa, descartando que se trate de problemas de actitud individual. Para Ancelotti, es fundamental que el equipo trabaje unido y que todos los jugadores asuman la responsabilidad de defender, desde los delanteros hasta los defensores. “El trabajo defensivo tiene que ser colectivo, obviamente los delanteros están menos involucrados que otros en ese sentido”, explicó.

Uno de los temas más discutidos ha sido el rendimiento de Kylian Mbappé, quien a pesar de no haber marcado en los primeros encuentros de LaLiga, ha sido un jugador clave en la ofensiva del Real Madrid. Ancelotti defendió al delantero francés, destacando que su contribución en el trabajo defensivo no es un aspecto que deba generar preocupación. “En trabajo defensivo Kylian es el último en el que tenemos que pensar. Está jugando muy bien, no está marcando goles, pero ha sido muy peligroso, se ha movido bien en ataque y no hay problema de adaptación”, afirmó el entrenador.

A pesar del complicado inicio de temporada, Carlo Ancelotti mantiene la confianza en su equipo y en la capacidad de revertir la situación. Reconoce que los resultados obtenidos hasta ahora no están a la altura de las expectativas, pero también señala que la temporada es larga y que aún hay tiempo para corregir el rumbo.

El técnico también se mostró receptivo a las críticas, comprendiendo que la exigencia en un club como el Real Madrid es siempre alta. Sin embargo, subrayó que es en los meses de mayo y junio cuando realmente se definen los grandes títulos, sugiriendo que es entonces cuando se evaluará el verdadero rendimiento del equipo.

El próximo desafío para el Real Madrid será enfrentar al Real Betis en el Santiago Bernabéu, un encuentro en el que el equipo buscará recuperar su mejor versión y mostrar solidez ante su afición. “La afición nos va a ayudar, queremos mostrar nuestra mejor versión después de un partido complicado contra Las Palmas. El equipo está motivado para hacer un buen partido, volver a jugar bien y ser sólido como antes. Hemos detectado los problemas y esperamos una buena respuesta mañana”, aseguró Ancelotti.

Aunque la desventaja de cuatro puntos respecto al Barcelona preocupa, el técnico italiano enfatizó que la verdadera preocupación del equipo radica en no haber alcanzado su mejor nivel de juego. “No estamos contentos por estar cuatro puntos atrás sino porque no hemos jugado bien. Hemos empezado justo ahora, teniendo en cuenta las dificultades, que hemos trabajado poco juntos, poco a poco arreglaremos el problema y seremos competitivos y contundentes hasta el final. No tengo ninguna duda”, afirmó.

En otro tema importante, Ancelotti celebró la permanencia de Dani Ceballos en el equipo, quien finalmente no regresará al Real Betis. El entrenador italiano destacó la importancia del centrocampista para la plantilla y valoró su profesionalismo, a pesar de no haber tenido todos los minutos que deseaba en la temporada anterior. “Se ha quedado y estamos contentos porque es un jugador importante para nosotros. No ha tenido los minutos que quería o necesitaba o merecía, pero estamos contentos porque es un profesional muy serio y es muy útil que esté con nosotros”, concluyó.