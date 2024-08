Hat-trick de Haaland para darle la victoria al Manchester City

El Manchester City continúa demostrando su dominio en la Premier League, esta vez gracias a una extraordinaria actuación de Erling Haaland, quien anotó un hat-trick que aseguró la victoria del equipo de Pep Guardiola por 1-3 ante el West Ham United. El joven delantero noruego sigue dejando su huella en el fútbol inglés, mostrando una capacidad goleadora que parece no tener límites.

Haaland ha comenzado la temporada 2024/25 de manera espectacular, demostrando por qué es considerado uno de los mejores delanteros del mundo. Con este hat-trick, el segundo en lo que va de la campaña, el noruego ya acumula siete goles en las primeras tres jornadas de la Premier League, colocándose como líder solitario en la tabla de goleadores.

La semana pasada, Haaland ya había demostrado su eficacia frente al Ipswich Town, marcando tres goles en la victoria del City en el Etihad Stadium. Ahora, ante un West Ham que se mostró sólido y con buenas intenciones en su casa, Haaland volvió a brillar, liderando a su equipo hacia una nueva victoria que los mantiene en lo más alto de la tabla.

El impacto de Haaland en la Premier League es innegable. En tan solo tres jornadas, ha demostrado una capacidad goleadora fuera de lo común, y su rendimiento actual sugiere que podría estar encaminado a romper su propio récord de goles en una temporada. Cabe recordar que el récord de goles en una sola campaña de Premier League ya le pertenece, con 36 tantos en la temporada 2022/23. La temporada pasada (2023/24), aunque no alcanzó esa cifra, volvió a coronarse como máximo goleador con 27 goles.

El ritmo al que Haaland está anotando en este inicio de temporada es impresionante y, de continuar así, no sería descabellado pensar que pueda superar su propio récord, estableciendo una nueva marca histórica en la Premier League.

