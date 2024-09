Las sugerentes fotos que compartió Jennifer Lopez tras su separación de Ben Affleck

A más de una semana después de solicitar el divorcio de Ben Affleck, Jennifer Lopez ha compartido en Instagram una mirada retrospectiva de cómo ha pasado su verano. Para cerrar el mes de agosto, la cantante de 55 años publicó una serie de fotos que destacan momentos familiares y de relajación.

El posteo llegó acompañado de una descripción que señala: “Oh, it was a summer” (“Oh, fue un verano”). Lopez decidió mostrar tanto su lado familiar como personal en estas imágenes publicadas en un carrusel de Instagram.

La primera fotografía de la serie es un selfie frente al espejo, donde posa con un suéter de cuello alto negro, jeans ajustados y una coleta pulida. Además, los seguidores pudieron ver a la cantante disfrutando de un helado, pasando tiempo con su hermana Lynda y preparándose para un baño de burbujas.

Entre las fotos también se destacan su gato y su perro tomando sol, y una imagen de unos pijamas con la leyenda “blessed mama” (“mamá bendecida”). Este post llega en un momento complicado para Lopez, quien ha sido el foco de la prensa durante los últimos meses debido a su separación de Affleck, la cual se ha dado por “diferencias irreconciliables”. Jennifer y Ben estuvieron casados por dos años.

Jennifer López supera a Ben Affleck

Entre otras de las imágenes compartidas, la artista incluyó una foto donde uno de sus hijos, de 16 sonríe junto a su gato. Otro selfie de la protagonista de “This Is Me… Now” la muestra al aire libre con gafas de sol rosadas y un traje de baño.

Pero las imágenes que más llaman la atención son dos que contienen frases curiosas: una, que es simplemente un texto en fondo blanco que escribe “Todo se está desarrollando en orden divino”.

En la otra JLo aparece con una camiseta negra que dice “Ella está en florecimiento y sin molestias fuera del alcance y en paz”.