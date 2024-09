Cristiano Ronaldo habla de su futuro con Portugal

En una conferencia de prensa reciente, Cristiano Ronaldo se mostró seguro y optimista al hablar sobre su presente y futuro tanto en su club, el Al Nassr saudí, como en la selección de Portugal. A sus 39 años, el astro portugués dejó claro que mientras sienta que puede contribuir significativamente a sus equipos, seguirá compitiendo al más alto nivel. “Pensaré siempre que seré titular, pero cuando llegue ese momento en el que sienta que no soy un activo ni para mi club ni para la selección, seré el primero en irme”, afirmó con convicción.

Cristiano destacó su buen estado físico, aunque con la humildad de reconocer que el paso del tiempo es inevitable. “Me siento bien, casi en forma”, expresó, aunque evitó entrar en detalles sobre su posible participación en el Mundial de 2026, prefiriendo centrarse en el presente: “Solo busco vivir el momento”.

Cristiano Ronaldo chegou à seleção e falou: “Terei sempre, até ao final da minha carreira, o pensamento que posso ser titular” https://t.co/NI6RxXS2c0 — Tribuna Expresso (@TribunaExpresso) September 2, 2024

¿Qué se viene para Cristiano Ronaldo?

Durante la rueda de prensa, Cristiano también compartió su análisis sobre la actuación de Portugal en la reciente Eurocopa de Alemania 2024, donde el equipo fue eliminado en cuartos de final. Contrario a lo que muchos podrían pensar, el capitán luso no consideró este resultado como un fracaso. “En mi opinión, la Eurocopa no fue una decepción, fue parte del crecimiento de un equipo que tiene que tomarse su tiempo. Fue positivo. A nadie le gusta perder, pero para mí no fue un fracaso, creo que fue una victoria”, reflexionó.

Estas palabras reflejan la madurez y experiencia de Cristiano, quien entiende que el fútbol, como la vida, está lleno de altibajos. “Cuando las cosas van bien, es difícil evolucionar, así que aprendemos de ello. Hay que saber afrontar los malos momentos con optimismo y ligereza. Así es la vida”, añadió, mostrando su capacidad para ver el panorama completo y su disposición a seguir aprendiendo y mejorando.

A pesar de no haber anotado durante la Eurocopa, Cristiano dejó claro que nunca consideró la opción de retirarse de la selección tras el torneo. “Nunca se me pasó por la cabeza dejar la selección tras la Eurocopa. Esto sólo me dio más motivación para seguir”, subrayó. Además, restó importancia a los momentos en los que no logra marcar, asegurando que no vive obsesionado con el gol: “Llegará de forma natural”.

Con la Liga de Naciones de la UEFA en el horizonte, Portugal, bajo la dirección del entrenador español Roberto Martínez, se prepara para enfrentar a rivales de peso, comenzando este jueves contra la Croacia de Luka Modric, seguido del enfrentamiento contra Escocia el domingo, ambos en el Estadio da Luz de Lisboa.

Cristiano sabe que estos partidos serán una prueba importante para el equipo, y aunque respeta las decisiones del entrenador, también dejó entrever su deseo de ser titular siempre que sea posible. “Pensaré siempre que seré titular, pero siempre respetaré al entrenador. Siempre que haya ética profesional, respetaré a los entrenadores. Si no hay ética, entonces puede haber controversia”, comentó entre risas, demostrando su carácter competitivo y su enfoque en la profesionalidad.