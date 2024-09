Ter Stegen será el portero titular de la selección alemana

La Selección de Alemania ha iniciado un nuevo ciclo tras el retiro de varias de sus figuras, El técnico, Julian Nagelsmann, ha implementado cambios significativos en el equipo, incluyendo la capitanía y la titularidad en la portería. Uno de los movimientos más destacados ha sido la decisión de nombrar a Marc-André ter Stegen como el guardameta titular, reemplazando al legendario Manuel Neuer, quien se ha retirado del combinado nacional después de la Eurocopa 2024.

Manuel Neuer, considerado uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, fue el titular indiscutible en la portería alemana durante más de una década. Su liderazgo, habilidades bajo los tres palos y capacidad para jugar con los pies redefinieron el rol del portero moderno. Sin embargo, su retirada de la selección alemana marcó el fin de una era y dejó un vacío significativo que debía ser llenado.

Junto a Neuer, otros pilares de la Mannschaft también dieron un paso al costado tras la Eurocopa, incluyendo a Ilkay Gündogan, Toni Kroos y Thomas Müller. Estos jugadores no solo representaban experiencia en el campo, sino también un liderazgo que había sido crucial en las competiciones internacionales.

Marc-André ter Stegen ha sido uno de los porteros más consistentes en Europa, defendiendo la camiseta del FC Barcelona con actuaciones que le han consolidado como uno de los mejores del mundo. Sin embargo, su trayectoria en la selección alemana ha estado marcada por la sombra de Manuel Neuer, quien ocupó la titularidad durante muchos años.

A lo largo de los años, Ter Stegen ha demostrado su talento y capacidad para liderar desde la portería. Con una impresionante habilidad para detener disparos, reflejos rápidos y un excelente control del balón con los pies, el portero del Barcelona ha sido una figura clave en el éxito de su club. A pesar de estos méritos, su rol en la selección alemana había sido principalmente el de suplente, esperando pacientemente su oportunidad.

Con la retirada de Neuer, Ter Stegen finalmente ha sido confirmado como el guardameta titular de Alemania. Julian Nagelsmann, en su primera rueda de prensa como seleccionador, dejó claro que el portero del Barcelona sería el encargado de proteger el arco alemán en este nuevo ciclo.

“Marc-André ter Stegen es el titular”, declaró Nagelsmann, destacando que, aunque el debate sobre quién debería ocupar la portería alemana ha sido un tema recurrente, Ter Stegen ha demostrado su valía con años de actuaciones sobresalientes en Barcelona.

Nagelsmann on the goalkeepers: “Marc-André (ter Stegen) is the new number one. He has been captain in Barcelona for several years and is the clear number one there. He’s the same with us. I don’t want to artificially heat up the competition behind him. Oliver Baumann played very… pic.twitter.com/yVsIuyElGO

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 2, 2024