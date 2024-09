Alcalde de Madrid pide a Vinícius rectificar sus palabras sobre el Mundial 2030

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se pronunció este miércoles sobre las recientes declaraciones del futbolista brasileño Vinícius Jr., en las que el jugador del Real Madrid cuestionó la idoneidad de que España acoja el Mundial de 2030 debido al problema del racismo en los estadios del país. Almeida consideró que el delantero “metió la pata” con sus comentarios y le instó a rectificar lo dicho.

En una entrevista publicada por la CNN el pasado 28 de agosto, Vinícius Jr. expresó su preocupación por la persistencia del racismo en España y sugirió que, si la situación no mejora para 2030, el país no debería ser sede del Mundial. “Hasta el 2030 tenemos un margen muy grande para la evolución. Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel. Si las cosas no evolucionan hasta 2030, creo que (el Mundial) necesita cambiar su ubicación porque el jugador no se siente cómodo y seguro de jugar en un país donde pueda sufrir racismo”, manifestó el jugador.

Vinicius en el ojo del huracán

Las palabras de Vinícius no tardaron en generar controversia, y el alcalde de Madrid fue uno de los primeros en responder. Almeida, al ser cuestionado por los periodistas sobre el tema, defendió la idoneidad de España y Madrid como sedes para el Mundial de 2030 y señaló que las declaraciones del futbolista eran “profundamente injustas”.

“Somos conscientes todos de que, efectivamente, hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios racistas, pero es profundamente injusto con España, y particularmente con Madrid, decir que somos una sociedad racista”, subrayó Almeida.

El regidor madrileño reconoció la relevancia de Vinícius como uno de los jugadores más destacados del Real Madrid y del fútbol mundial, pero destacó que “eso no significa que no pueda cometer errores”. En este sentido, Almeida afirmó que el jugador “metió la pata” con sus declaraciones, considerando que estas no reflejan la realidad de la sociedad española.

En su intervención, Almeida insistió en que Madrid es una de las ciudades más abiertas y acogedoras del mundo, y consideró que Vinícius debería reconocer ese aspecto positivo de la capital española. “Vinícius tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado para combatir el racismo. Lo que no podemos es estar a su lado cuando nos llama prácticamente a todo el conjunto de la sociedad española, y particularmente de la sociedad madrileña, racistas, porque no lo puedo aceptar”, añadió.

El alcalde también argumentó que los episodios racistas que ha experimentado Vinícius, aunque lamentables, no justifican “tachar prácticamente a toda la sociedad española de racista ni decir que el Mundial de 2030 aquí no se tiene que celebrar”.

Las declaraciones de Vinícius han añadido un nuevo capítulo a la discusión sobre el racismo en el fútbol español, un tema que ha sido objeto de debate durante los últimos años. En múltiples ocasiones, el jugador brasileño ha sido blanco de insultos racistas en diversos estadios del país, lo que ha generado una fuerte condena tanto a nivel nacional como internacional.

España, que junto con Portugal y Marruecos es candidata para albergar el Mundial de 2030, ha recibido apoyo en su lucha contra el racismo por parte de diferentes sectores, incluidos organismos deportivos y políticos. Sin embargo, los comentarios de Vinícius podrían tener repercusiones en la imagen del país como anfitrión de este importante evento deportivo.