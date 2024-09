Félix Alvarado: “El Ministerio de Comunicaciones necesita espacio físico”

El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, se refirió este miércoles 4 de septiembre a la decisión que se tomó con respecto a ya no renovar el convenio que permite a la Municipalidad de Guatemala utilizar el Palacio de Correos para que opere la Escuela de Arte.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el funcionario explicó que a finales de agosto se recibió una nota de la directora de las referidas escuelas para solicitar que se renovara el acuerdo, pero ya se había contemplado no hacerlo, por lo que en ese momento se le notificó al respecto.

El funcionario detalló que al vencer el convenio ya no se imlpementará en los términos que se venía haciendo, pero definitivamente la entidad a su cargo está abierta a que haya un proceso y un plan de transición que no afecte a los estudiantes.

“Como he estado repitiendo insistentemente lo que hagamos, tanto la municipalidad como en el Ministerio de Comunicaciones, no debe afectar a las personas que utilizan la escuela. Eso significa no instrumentalizar intereses y necesidades de esas personas. Dicho eso, por supuesto, hay la necesidad de que se haga un plan de transición, una responsabilidad que recae en la municipalidad, como gestora de las Escuelas de Arte”, expresó.