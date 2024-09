Por primera vez desde 2003, ni Cristiano ni Messi están nominados al Balón de Oro

El mundo del fútbol ha sido testigo de innumerables rivalidades, grandes jugadores y momentos inolvidables a lo largo de su historia. Sin embargo, pocos duelos han capturado la imaginación de los aficionados de la manera en que lo hicieron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Durante dos décadas, estos dos titanes dominaron el deporte rey, no solo en cuanto a títulos y logros personales, sino también en el corazón de los seguidores del fútbol en todo el mundo. Pero en 2024, una realidad que muchos temían finalmente se ha materializado: ni Messi ni Cristiano Ronaldo están entre los nominados al Balón de Oro.

Desde 2008, cuando Cristiano Ronaldo ganó su primer Balón de Oro con el Manchester United, el galardón ha sido sinónimo de estos dos jugadores. Entre ambos, se han repartido 13 trofeos, una hazaña que difícilmente se volverá a repetir. Lionel Messi, con 8 Balones de Oro en su haber, se consolidó como el máximo ganador de este prestigioso reconocimiento, siendo su último galardón en 2023. Por su parte, Cristiano Ronaldo, con 5 trofeos, dejó su huella en la historia del fútbol, siendo su última victoria en 2017 cuando aún defendía los colores del Real Madrid.

A first since 2003, change of era? #ballondor pic.twitter.com/EpWYbxXPRt

— Ballon d’Or (@ballondor) September 4, 2024