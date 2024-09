Revelados los nominados al Balón de Oro 2024

El 4 de septiembre de 2024, el prestigioso galardón del Balón de Oro, otorgado por la revista France Football, dio a conocer su lista de nominados para la edición de este año. El anuncio, realizado a través de las redes sociales, reveló los nombres de los 30 futbolistas que competirán por el premio individual más codiciado en el mundo del fútbol. Estos jugadores, destacados por su desempeño en la temporada 2023-2024, representan la élite del deporte y han brillado tanto en sus clubes como en sus selecciones nacionales.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2024 se llevará a cabo el próximo 28 de octubre en el icónico Théâtre du Châtelet en París, un escenario que ha sido testigo de momentos históricos en el fútbol. A continuación, se detalla la lista completa de los nominados:

They're the best players of the world… here are our 2024 Ballon d'Or nominees! #ballondor

➡️ Jude Bellingham (Real Madrid)

➡️ Ruben Dias (Man. City)

➡️ Phil Foden (Man. City)

➡️ Federico Valverde (Real Madrid)

➡️ Emiliano Martínez (Aston Villa)

➡️ Erling Haaland (Man. City)

➡️ Nico Williams (Athletic Club)

➡️ Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

➡️ Artem Dovbyk (Girona/Roma)

➡️ Toni Kroos (Real Madrid/Retirado)

➡️ Vinicius Jr. (Real Madrid)

➡️ Dani Olmo (Leipzig/Barcelona)

➡️ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

➡️ Martin Odegaard (Arsenal)

➡️ Mats Hummels (Dortmund/Roma)

➡️ Rodri Hernández (Man. City)

➡️ Harry Kane (Bayern Múnich)

➡️ Declan Rice (Arsenal)

➡️ Vitinha (PSG)

➡️ Cole Palmer (Chelsea)

➡️ Dani Carvajal (Real Madrid)

➡️ Lamine Yamal (FC Barcelona)

➡️ Bukayo Saka (Arsenal)

➡️ Hakan Calhanoglu (Inter)

➡️ William Saliba (Arsenal)

➡️ Kylian Mbappé (Real Madrid/PSG)

➡️ Lautaro Martínez (Inter)

➡️ Ademola Lookman (Atalanta)

➡️ Antonio Rüdiger (real Madrid)

➡️ Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Además del prestigioso Balón de Oro masculino, la gala del 28 de octubre también reconocerá a los mejores del fútbol en otras categorías:

La edición 2024 del Balón de Oro promete ser una de las más emocionantes de los últimos años, con una lista de nominados que refleja la diversidad y calidad del talento futbolístico actual. Con tantas estrellas compitiendo por el galardón, la gala del 28 de octubre será un evento imperdible para los aficionados al fútbol en todo el mundo.

📅 📍Join us on 28 October at the Théâtre du Châtelet in Paris for celebrate the world's most prestigious individual football player awards!#ballondor

— Ballon d’Or (@ballondor) June 6, 2024