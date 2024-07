¿Merece Dani Carvajal el Balón de Oro?

El fútbol mundial se encuentra en una encrucijada interesante y apasionante mientras los aficionados y expertos debaten sobre quién debería ganar el Balón de Oro 2024. Con la reciente victoria de España en la Eurocopa 2024, el nombre de Dani Carvajal ha emergido como un fuerte contendiente para este prestigioso galardón, desplazando a otros favoritos pre-torneo como Vinícius Jr. y Jude Bellingham.

Dani Carvajal, el experimentado lateral derecho del Real Madrid y la selección española, ha tenido un año excepcional tanto a nivel de clubes como de selecciones. Su contribución ha sido fundamental en una temporada llena de éxitos, acumulando trofeos y consolidándose como una pieza clave en cada competición disputada.

🤯 Dani Carvajal this season: • Champions League winner

• EURO winner

• La Liga winner

• Spanish Super Cup winner

• UCL final goal

• UCL final MOTM

• 7 goals and 6 assists for club & country pic.twitter.com/pgRDBTtrO7 — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 14, 2024

¿Carvajal puede ganar el Balón de Oro?

Con el Real Madrid, Carvajal ha sido un baluarte defensivo y un motor ofensivo desde el flanco derecho. Su capacidad para desbordar, asistir y defender con eficacia ha sido crucial para que el equipo blanco lograra ganar:

Supercopa de España : Un torneo que marcó el inicio de la temporada y donde Carvajal ya mostraba destellos de su calidad y determinación.

: Un torneo que marcó el inicio de la temporada y donde Carvajal ya mostraba destellos de su calidad y determinación. La Liga Española : Contribuyendo de manera significativa en ambos extremos del campo, Carvajal ayudó al Real Madrid a coronarse campeón nacional.

: Contribuyendo de manera significativa en ambos extremos del campo, Carvajal ayudó al Real Madrid a coronarse campeón nacional. Champions League: La joya de la corona en el fútbol de clubes, donde Carvajal desempeñó un papel vital en la conquista del título europeo, superando a algunos de los equipos más fuertes del continente, anotó gol en la final y fue nombrado MVP.

Con la selección española, Carvajal elevó su rendimiento en la Eurocopa 2024, llevando a su equipo a la gloria europea. Su solidez defensiva, combinada con su habilidad para generar juego ofensivo, fue determinante en los momentos más cruciales del torneo. Su actuación en la final contra Italia, donde España se impuso con una demostración de fútbol dominante, fue especialmente destacada.

Aunque Vinícius Jr. y Jude Bellingham comenzaron el año como favoritos para el Balón de Oro, sus actuaciones en la Eurocopa no lograron sobresalir al nivel esperado. Vinícius, aunque brillante con el Real Madrid, no pudo llevar a Brasil lejos en el torneo, y Bellingham, pese a su talento indiscutible, no logró destacarse con Inglaterra.

Otro contendiente notable es Rodri Hernández del Manchester City. Rodri ha tenido una temporada impresionante, ganando la Premier League, la FA Cup y la Champions League. Sin embargo, su eliminación en la Eurocopa a manos de España, liderada por Carvajal, podría inclinar la balanza a favor del lateral derecho del Real Madrid.