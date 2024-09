Costa Rica, Guatemala y Surinam dan el primer aviso en la Liga A

La Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025 comenzó el jueves, con las seis selecciones del grupo A en la búsqueda por el liderato y la opción de clasificar a los cuartos de final de este torneo de la Concacaf en su cuarta edición.

Surinam abrió el día con una victoria significativa contra su vecino Guyana. Costa Rica obtuvo sus primeros tres puntos frente a Guadalupe, y Guatemala también comenzó con una victoria contra Martinica.

Los tres ganadores ascendieron a la cima del grupo A con tres puntos cada uno. Costa Rica terminó el primer día de partidos del grupo en primer lugar debido a la diferencia de goles.

Guyana-Surinam

Surinam ganó 3-1 contra Guyana para extender su racha invicta en la Nations League a tres, a medida que el grupo A comenzaba en el Centro Nacional de Atletismo y Campo en Leonora, Guyana.

Djevencio van der Kust abrió el marcador en el minuto 18 con un disparo al segundo palo para capitalizar una asistencia de Virgil Misidjan.

Omari Glasgow convirtió desde el punto de penalti en el 41 para igualar por Guyana.

Jaden Montor restableció la ventaja para Surinam en el 66 con un potente disparo desde el lado derecho del área para vencer al portero en el primer palo.

Misidjan amplió la ventaja para los visitantes en el 83, con un remate limpio dentro del área para sellar los tres puntos.

Watch the highlights of the Guyana vs Suriname game! 🇬🇾 🇸🇷#CNL pic.twitter.com/8xyERlUKpA — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 5, 2024

Costa Rica-Guadalupe

Costa Rica derrotó a Guadalupe 3-0 para tomar la delantera en el grupo A en el estadio Nacional en San José, Costa Rica.

Después de una primera mitad sin goles, el capitán Francisco Calvo abrió el marcador en el 50 con un cabezazo después de un servicio de córner de Joel Campbell.

Ariel Lassiter extendió la ventaja para los anfitriones en el 77 con un remate de derecha desde corta distancia.

Warren Madrigal marcó el tercer gol del partido en el 81 con un disparo raso al rincón inferior derecho. Juan Pablo Vargas entregó el balón largo desde un tiro libre.

🎬 Check out the top plays of the Costa Rica vs Guadeloupe showdown!#CNL pic.twitter.com/wT83LyCjYf — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 6, 2024

Guatemala-Martinica

Guatemala ganó 3-1 sobre Martinica para cerrar el día con un partido emocionante en el estadio Doroteo Guamuch Flores en la ciudad de Guatemala, Guatemala.

La victoria extendió un récord en casa de ocho partidos invictos para Los chapines. El encuentro presentó un primer enfrentamiento entre las dos naciones.

Guatemala tomó la ventaja en el3 con Rubio Rubin capitalizando un centro de Óscar Santis.

Martinica igualó en el 51 con un potente cabezazo al primer palo de Kevin Appin en una oportunidad de tiro de esquina.

José Pinto recuperó la ventaja para Guatemala en el 61 al convertir desde el punto de penalti.

Martinica tuvo una oportunidad de penalti en el 72, ejecutada por Brighton Labeau, pero Nicholas Hagen detuvo su intento.

José Martínez aseguró los tres puntos para los anfitriones en el minuto 90+4 con un disparo de derecha dentro del área.

El grupo A se reanudará el lunes, comenzando con Guadalupe contra Surinam y Martinica contra Guyana. Un choque centroamericano concluirá las actividades del día mientras Guatemala recibe a Costa Rica.

Don’t miss the key plays and goals from the Guatemala vs Martinique match! ▶️ #CNL pic.twitter.com/aHfC2D4Ts5 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 6, 2024