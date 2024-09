Kevin De Bruyne lanza duras críticas a FIFA y UEFA por el calendario de partidos

El fútbol moderno está siendo objeto de intensos debates y críticas debido a la creciente carga de partidos que enfrentan los futbolistas de élite. Uno de los jugadores que ha alzado la voz de manera contundente es Kevin De Bruyne, mediocampista del Manchester City y de la selección belga. De Bruyne lanzó duras críticas contra la FIFA y la UEFA, señalando que los intereses económicos están sobreponiéndose al bienestar de los jugadores.

En sus declaraciones, De Bruyne no dudó en expresar su frustración con el calendario apretado que enfrentan los futbolistas a nivel de clubes y selecciones. Según el belga, las organizaciones futbolísticas han ignorado las preocupaciones de los jugadores y siguen aumentando el número de competiciones y partidos sin considerar las repercusiones físicas y mentales que esto conlleva. “La PFA (Asociación de Futbolistas Profesionales), y otras asociaciones de jugadores de diferentes países, han intentado buscar soluciones, pero el problema es que la UEFA y la FIFA se empeñan en programar más partidos”, afirmó el jugador. “Nosotros intentamos decir algo, pero no se encuentra una solución, porque no les importa; todo se reduce al dinero”.

🚨⚠️ Kevin De Bruyne on crazy schedule: “The real problem will emerge after the Club World Cup”.

“There will be only three weeks between the Club World Cup final and the first Premier League match”.

“We have 3 weeks rest and prepare for another 80 matches!”, says via @Reuters. pic.twitter.com/ELO5grJNTQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2024