Equipo de Nicholas Hagen tuvo que jugar con un defensa de portero

El Columbus Crew, club donde milita el guatemalteco Nicholas Hagen, vivió una noche para el olvido en su enfrentamiento contra los Seattle Sounders en la MLS. Lo que parecía ser una oportunidad para asegurar su lugar en los Playoffs se transformó en una pesadilla cuando el equipo se quedó sin su arquero titular y terminó cayendo 4-0 en un partido que quedará en la memoria de los aficionados por lo insólito de los acontecimientos.

El Columbus Crew llegaba al partido con un objetivo claro: conseguir tres puntos para asegurar su clasificación a los Playoffs. Sin embargo, el equipo ya estaba en desventaja desde antes de comenzar el encuentro. Su arquero titular, Patrick Schutle, y su suplente, el guatemalteco Nicholas Hagen, estaban ausentes debido a convocatorias internacionales con sus respectivas selecciones, Estados Unidos y Guatemala. Esto obligó al técnico Wilfried Nancy a confiar en el tercer guardameta del equipo, Abraham Romero, quien debutaba en la MLS.

