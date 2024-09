Laura Flores sorprende en redes por el estado de su cabellera: ¿por qué estás tan calva?

La reconocida actriz Laura Flores ha causado revuelo en redes sociales al compartir un video en su cuenta de Instagram, donde ofrece consejos sobre el cuidado capilar. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el estado de su cabello, lo que generó comentarios sobre si podría estar quedándose calva.

Flores aprovechó su plataforma para hablar abiertamente sobre su lucha con la alopecia, una condición que ha enfrentado desde hace algún tiempo. En el video, la actriz comparte su rutina capilar, en la que destaca el uso de té de romero como un tratamiento que ha mejorado significativamente la caída de su pelo.

“Miren, yo todos los días me pongo té de romero. Me lo pongo por todos lados y créanme que se me ha mejorado muchísimo la caída del pelo”, explicó la actriz. Aseguró que, aunque hay otros tratamientos más complejos, ella opta por usar este té de manera constante, lo que ha ayudado a reducir la pérdida de cabello.

“Esto yo lo uso diario en la mañana y en la noche y huele rico en toda la cabeza”, agregó la famosa.

Aunque ha sido abierta sobre su proceso, Flores decidió desactivar los comentarios en esta publicación. A pesar de ello, sus seguidores han mostrado gran interés y empatía por su situación.

Laura Flores es toda una guerrera…

No es la primera vez que la emblemática actriz Laura Flores habla públicamente sobre su cabello. En diciembre de 2022, durante su participación en el programa ¡Siéntese quien pueda!, la actriz decidió quitarse la peluca en vivo.

Este acto de valentía fue inspirado por la conductora Francisca Lachapel. Fue ella quien en Despierta América se cortó parte de su cabello alisado para abrazar su melena rizada natural. Lo anterior, fue un gesto simbólico para dejar atrás los prejuicios que había tenido durante años sobre su apariencia.