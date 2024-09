El PSG solicita negociar el dinero que le debe a Mbappé

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia ha intervenido en el conflicto financiero entre Kylian Mbappé y el París Saint-Germain (PSG), instando a ambas partes a sentarse a la mesa de negociación con la mediación de un tercero. El objetivo es resolver la reclamación que el actual jugador del Real Madrid ha presentado, alegando que el club parisino le adeuda un total de 55 millones de euros en concepto de salarios y primas.

Mbappé, quien dejó el PSG al término de su contrato el pasado 30 de junio para unirse al Real Madrid, sostiene que el club no ha cumplido con los compromisos financieros adquiridos. La cifra en disputa incluye una parte significativa de su prima de fidelidad, así como tres meses de salario, montos que no habrían sido abonados antes de su salida. El delantero, estrella y capitán de la selección francesa, no ha mostrado, hasta el momento, intenciones de ceder en su reclamación.

🚨 La commission juridique de la LFP a convaincu le clan Mbappé et le PSG d’aller vers une médiation pour que les deux parties se mettent d’accord ensemble, sans aller plus loin juridiquement. 🗞️ @RMCsport pic.twitter.com/lT4P2UjoGo — Actu Foot (@ActuFoot_) September 11, 2024

¿Cómo terminará la relación del PSG y Mbappé?

Este miércoles, el PSG mostró su satisfacción tras la audiencia celebrada ante la comisión jurídica de la LFP. Según un comunicado emitido por el club parisino, se ha solicitado formalmente un proceso de mediación para dirimir el conflicto con el jugador. “El proceso de mediación que pide la Liga es lo que el club ha estado buscando desde hace muchos meses”, aseguró el PSG en su declaración pública.

El club ha argumentado que Mbappé asumió compromisos claros tanto en público como en privado, compromisos que, según el PSG, deben ser respetados por el jugador. Estas obligaciones estarían relacionadas con su contrato y las condiciones acordadas durante su última renovación en 2022, cuando se le ofreció un salario astronómico para evitar su salida del club.

Por su parte, Mbappé ha optado por recurrir también a instancias superiores, llevando su queja a la UEFA, lo que subraya la gravedad del asunto. La principal razón de la disputa gira en torno a la prima de fidelidad que el jugador debía recibir por permanecer en el club durante la última temporada de su contrato. Sin embargo, al haber dejado el PSG libre, la entidad parisina alega que dichos pagos ya no eran aplicables.

Mbappé reclama no solo esta prima, sino también los salarios pendientes correspondientes a los últimos tres meses de su contrato, antes de su fichaje por el Real Madrid. La situación es compleja, y tanto los abogados del jugador como los del PSG deberán presentar sus respectivos argumentos en las instancias correspondientes para llegar a una resolución.

La comisión jurídica de la LFP ha jugado un papel crucial en este proceso. Esta instancia tiene la autoridad para sancionar a los clubes franceses en caso de impagos a jugadores, imponiendo medidas como la prohibición de realizar nuevos fichajes hasta que la situación sea regularizada. Si bien, hasta ahora, el PSG ha evitado este tipo de sanciones, el riesgo sigue presente si no se logra un acuerdo.

La LFP está actuando con cautela, consciente de que el caso de Mbappé es uno de los más destacados del fútbol europeo en los últimos años. La mediación propuesta por la Liga busca evitar que el conflicto escale a un nivel más severo, lo que podría tener consecuencias tanto para el PSG como para la imagen del fútbol francés.

La relación entre Mbappé y el PSG ha sido marcada por altibajos en los últimos años. Tras su fichaje en 2017 por el club parisino procedente del Mónaco, el delantero se consolidó como una de las principales figuras del fútbol mundial. Sin embargo, la posibilidad de una salida a clubes como el Real Madrid siempre estuvo latente, y en 2022, el PSG logró mantener a su estrella ofreciéndole uno de los contratos más lucrativos de la historia del deporte.

Ese acuerdo, que convirtió a Mbappé en el jugador mejor pagado del mundo, incluyó una prima de fidelidad que ahora está en el centro de la disputa. El PSG considera que, al haberse ido libre al finalizar su contrato, el jugador renunció implícitamente a dicha prima, algo que Mbappé y su equipo legal rechazan categóricamente.