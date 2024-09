Comunicaciones recupera el liderato del Apertura 2024

Comunicaciones, en un partido más complicado de lo esperado, logró imponerse 1-0 ante Deportivo Achuapa en el Estadio Cementos Progreso. El encuentro, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2024, se decidió en el último suspiro, con un gol en el minuto 90 de Erick Lemus, exjugador del cuadro cebollero, quien protagonizó el desenlace de un duelo que, hasta ese momento, parecía destinado a terminar sin goles.

Desde el inicio del encuentro, ambos equipos mostraron un enfoque táctico que, si bien no carecía de intención ofensiva, no lograba traducirse en jugadas de verdadero peligro. Comunicaciones, con un plantel que presentó varias rotaciones, intentaba imponer su estilo de juego, pero se encontró con un Achuapa ordenado y dispuesto a plantar cara en condición de visitante.

El equipo cebollero no llegó a defenderse con un bloque bajo, sino que buscó generar ocasiones y jugar de igual a igual. A pesar de ello, el partido fue mayormente trabado, con pocas oportunidades claras en ambos arcos. Los guardametas no fueron exigidos en exceso, ya que las ocasiones que se presentaron fueron situaciones aisladas que no pusieron en riesgo real las porterías.

El conjunto visitante, dirigido por un planteamiento táctico sólido, logró neutralizar gran parte de las iniciativas ofensivas de Comunicaciones. Con una defensa bien organizada y jugadores dispuestos a luchar cada balón, Achuapa logró mantener el cero en su arco durante casi todo el encuentro. Además, la presión alta en ciertos momentos incomodó a los cremas, que no encontraron la fluidez necesaria para romper las líneas defensivas de su rival.

A pesar de la resistencia de Achuapa, el equipo visitante tampoco pudo generar muchas oportunidades claras de gol. Las ocasiones que lograron crear fueron escasas y no representaron un gran peligro para el arco defendido por el guardameta crema. De este modo, el partido transcurrió sin mayores sobresaltos durante los 90 minutos, con la sensación creciente de que el empate sería el resultado final.

Cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles, el destino tenía reservada una sorpresa para el final. Al minuto 90, Comunicaciones consiguió un tiro de esquina que cambiaría el curso del partido. El centro llegó al área, y Erick Lemus, con un certero cabezazo, envió el balón al fondo de la red, desatando la euforia en el Estadio Cementos Progreso. El gol, de gran factura, fue particularmente simbólico, ya que Lemus había sido jugador de Achuapa anteriormente, y su anotación fue la que terminó sentenciando a su exequipo.

Sin embargo, la celebración del tanto no estuvo exenta de polémica. En el calor del momento, Lemus se quitó la camiseta para festejar, lo que le valió su segunda tarjeta amarilla del encuentro y, consecuentemente, la expulsión. El gol, aunque decisivo, dejó a Comunicaciones con un sabor agridulce, ya que perderán a Lemus para el próximo compromiso por suspensión.

Con esta victoria, Comunicaciones recupera el liderato del Torneo Apertura 2024, sumando 13 puntos en seis partidos disputados. A pesar de haber sufrido para sacar el resultado, el equipo crema ha mostrado solidez en el campeonato, y con un partido menos, que jugarán ante Deportivo Mixco el próximo 18 de septiembre, tienen la oportunidad de seguir ampliando su ventaja en la cima de la tabla.