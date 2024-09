El brutal asesinato de una reconocida reina de belleza

Las autoridades encontraron los restos de Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Suiza, en un lugar inesperado: el lavadero de su propia casa. A los 38 años, la reina de belleza había alcanzado el estrellato en las competencias de modelaje, pero el 13 de febrero de 2024, su vida terminó de manera brutal a manos de su esposo, Thomas, de 41 años.

Según los informes, Thomas la estranguló, luego desmembró su cuerpo con herramientas como una sierra eléctrica y un cuchillo, y finalmente utilizó una batidora de mano para convertir los restos en un puré que disolvió con productos químicos. La confesión del señalado sobre el crimen fue escuchada recientemente por el Tribunal Federal de Lausana, que rechazó su recurso de apelación.

Thomas alegó haber actuado en defensa propia, afirmando que Kristina lo atacó con un cuchillo. Sin embargo, los informes forenses desmintieron su versión, confirmando que Kristina fue estrangulada antes de cualquier mutilación y sin indicios de un ataque previo por su parte.

Miss Switzerland finalist strangled to death, then ‘pureed’ in a blender by her husband https://t.co/akkmzl5Bsv pic.twitter.com/kgcD7R3E9m

— New York Post (@nypost) September 11, 2024