Huracán Francine se degrada a depresión tropical tras causar inundaciones en EE. UU.

El huracán Francine se degradó este jueves a depresión tropical, tras causar graves inundaciones y apagones en Luisiana, EE. UU., especialmente en el área metropolitana de Nueva Orleans, lo que obligó a la declaración de emergencia para agilizar la ayuda federal.

Los vientos máximos sostenidos de Francine disminuyeron a cerca de 35 millas por hora, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el sistema tropical seguirá provocando fuertes lluvias, que se extenderán por Misisipi, Alabama y el llamado ‘Panhandle’ de Florida, en el noroeste del estado.

Tropical Depression #Francine Advisory 15A: Francine Weakens to a Tropical Depression Over South Central Mississippi. Heavy Rainfall Spreading Across Mississippi, Alabama, and The Florida Panhandle. https://t.co/tW4KeGdBFb

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 12, 2024