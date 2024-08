Huracán Ernesto amenaza la costa noreste de EE. UU. y avanza hacia Canadá

El huracán Ernesto, de categoría 1, ganó algo de fuerza este lunes, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (90 millas), en su camino hacia Canadá, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Según la trayectoria prevista por el NHC, el centro de Ernesto pasará cerca del sureste de Terranova esta noche y a primeras horas del martes. Mientras tanto, los meteorólogos de esa agencia federal también pronostican condiciones peligrosas en la playa a lo largo del noreste de EE. UU.

El NHC informó en un boletín que el huracán Ernesto, que causó graves inundaciones y apagones en Puerto Rico, lo mismo que estragos en las Islas Bermudas este fin de semana, es un ciclón de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de un total de 5. Se encuentra ubicado 515 kilómetros (320 millas) al sureste de Halifax (Nueva Escocia), y a 695 kilómetros (430 millas) al suroeste de Cape Race (Terranova). Ernesto se está moviendo este lunes al norte-noreste cerca de 33 kilómetros por hora (21 millas). Se espera que gire hacia el noreste y este-noreste con un aumento de la velocidad de avance durante los próximos días.

El NHC pronostica un debilitamiento y se espera que Ernesto se convierta en un ciclón postropical a primeras horas del martes.

Hurricane #Ernesto Advisory 32: Ernesto Strengthens a Little More. Dangerous Beach Conditions Continuing Along the Northeast U. S. Coast and Atlantic Canada. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 19, 2024