Ernesto se convierte en huracán al norte de Puerto Rico

Ernesto se convirtió este miércoles en huracán al norte de Puerto Rico y amenaza con inundaciones tanto en ese territorio como en las Islas Vírgenes, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE. UU.

Hurricane #Ernesto Advisory 12: Ernesto Becomes a Hurricane North of Puerto Rico. Significant Flooding Likely Across Puerto Rico and the Virgin Islands as Heavy Rains Persist. https://t.co/tW4KeGe9uJ

El huracán Ernesto presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas) y se mueve hacia el noroeste a 26 kilómetros por hora (16 millas), de acuerdo con el NHC. El sistema llegó en las últimas horas al área de Puerto Rico y las Islas Vírgenes con fuertes lluvias que amenazan con inundaciones y se irá alejando de estas islas a lo largo del día.

El NHC subrayó que se mantienen alertas de tormenta tropical para las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses, como también para las islas puertorriqueñas de Vieques y Culebra. El meteoro se encontraba a unos 280 kilómetros (175 millas) al noroeste de San Juan (Puerto Rico) y a unos 1 mil 340 kilómetros (835 millas) al sur-suroeste de Bermudas.

11 am EDT Wednesday, Aug. 14 Key Messages for Hurricane #Ernesto.

Risk of life-threatening surf and rip currents is expected to increase along the U.S. East coast beaches this weekend.https://t.co/mxowVoRB8e pic.twitter.com/cGBJA7WcdX

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 14, 2024