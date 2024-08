Tormenta tropical Ernesto se fortalece y se acerca a Puerto Rico

La tormenta tropical Ernesto se ha fortalecido algo en su camino hacia Puerto Rico y las Islas Vírgenes, a donde llegará la noche del martes, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE. UU.

El NHC, con sede en Miami, prevé que la tormenta Ernesto se mueva esta mañana a lo largo de partes de las Islas de Sotavento, y por la noche cerca o sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas. Después se espera que Ernesto gire hacia el norte sobre el Atlántico occidental.

El NHC subrayó, además, que las alertas para el martes incluyen San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Antigua, Barbuda y Anguila, Guadalupe, San Martín y San Bartolomé, Vieques y Culebra, según el boletín de las 08:00 horas (locales).

5am AST Tuesday: Tropical Storm #Ernesto near Guadeloupe, and forecast to strengthen. The biggest threat for the Caribbean islands is heavy rain and flash flooding, which may lead to mudslides. pic.twitter.com/2dvfqoDBcN

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 13, 2024