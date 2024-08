Tormenta Debby produce tornados e inundaciones en Carolina del Norte

La tormenta tropical Debby produjo tornados que se han cobrado la vida de al menos una persona, además de peligrosas inundaciones, tras tocar tierra la madrugada de este jueves y, por segunda vez, en territorio estadounidense.

En Lucama, Carolina del Norte, un hombre de unos 60 años falleció esta madrugada después de que un tornado impactara su vivienda, según informaron las autoridades del condado de Wilson. El deceso eleva a por lo menos seis la cifra de muertos a causa del ciclón en el país. Cuatro personas fallecieron en Florida y otra en la vecina Georgia como consecuencia de los efectos de la tormenta.

Debby llegó a tierra a las 02:00 horas (locales) de este jueves en Bulls Bay, en Carolina del Sur, con vientos de 85 kilómetros por hora (50 millas). Ha sido la segunda vez, luego de alcanzar el pasado lunes el noroeste de Florida como un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de un total de 5.

Poco después de alcanzar las costas de Carolina del Sur, la tormenta ha desatado al menos siete tornados en las Carolinas, uno de los cuales ha causado considerables daños en una escuela y una iglesia del pueblo de Lucama, donde se han reportado varios árboles y postes caídos.

Por su parte, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, alertó hoy en una rueda de prensa que se prevén más lluvias torrenciales y la amenaza de inundaciones durante la jornada, en la que se pueden registrar hasta 23 centímetros adicionales de lluvias.

A mediodía de hoy, según la web especializada PowerOutage.us, hay casi 130 mil viviendas y oficinas sin electricidad en Carolina del Norte, un estado que en el pasado sufrió los embates de los huracanes Matthew (2016) y Florence (2018). En la vecina Carolina del Sur, cerca de 13 mil clientes no cuentan con energía.

En la localidad de Bladenboro, en el sur de Carolina del Norte, todas las vías de acceso han debido ser clausuradas tras registrarse en ciertas partes hasta casi un metro (tres pies) de agua, según informa el medio local WWYA.

La tormenta se ha debilitado y a media jornada de este jueves carga vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas). De acuerdo con el NHC, Debby seguirá debilitándose y en el transcurso de hoy podría degradarse a una depresión tropical, para luego el viernes convertirse en un ciclón extratropical tras fundirse con otro frente climático. Aún así, los meteorólogos alertan de que continuarán registrándose aguaceros e inundaciones en estados del centro y del noreste de EE.UU., como Maryland, Nueva York e incluso Vermont.

11am EDT Tropical Storm #Debby Key Messages. The most significant threat with Debby continues to be flash flooding from heavy rainfall…worst today across portions of North Carolina and Virginia, and Friday farther north in the Mid-Atlantic & Northeast U.S. pic.twitter.com/mJGqr10x0A

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 8, 2024